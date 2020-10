Rally: Andrea e Giuseppe Nucita all’assalto dell’Elba

Andrea e Giuseppe Nucita si presentano alla 53° edizione del Rally dell’Elba in gran forma e determinati nel proseguire sulla scia dell’esaltante prova trentina di San Martino di Castrozza in cui si sono imposti tra le R5 restando a ridosso delle più potenti World Rally Car.

La Hyundai i20, preparata dalla Promo Racing Team e gommata Michelin si è rivelata perfetta e l’affiatamento fra i fratelli messinesi che contano sempre sugli accessori OMP Racing, ha permesso di ottenere il massimo risultato possibile.

Con questa brillante esperienza alle spalle la coppia di Santa Teresa Riva affronterà la trasferta all’isola d’Elba con forti possibilità in ottica campionato, malgrado la sfortunata gara di esordio li abbia costretti ad una caparbia. Una stagione tutta d’un fiato un pò anomala, che in quanto tale potrà riservare ulteriori grandi sorprese.

“Certamente vivere una stagione concentrata in pochi mesi è esaltante ma anche fonte di poche possibilità di recupero – afferma Andrea Nucita – la professionalità della Promo Racing Team, il supporto dei tecnici Michelin ed un equipaggiamento perfetto messo a disposizione da OMP Racing, oltre al particolare affiatamento tra Giuseppe e me, offrono il massimo potenziale per poter recuperare il terreno perso. Il CIR WRC è un eccellente campionato messo a punto dalla Commissione Rally, dove la concorrenza è decisamente di alto livello ed il Rallye Elba è bello ma molto selettivo. Sarà un fine settimana ad alta pressione”.

Il programma del 53° Rally dell’Elba prevede la disputa dello shakedown nel mattinata di venerdì 9 Ottobre su un tratto di km 2,7 della SP 32 del Volterraio. La partenza avrà luogo alle 17,00 come sempre da Portoferraio. Tre I tratti cronometrati, la “Volterraio-Cavo” lunga (Km. 27,070), la “Nisporto-Cavo” di Km. 14,190 e per finire la giornata di nuovo sulla “Volterraio”, stavolta corta, di 5,690 chilometri. Termine della prima giornata alle 22,30. L’indomani, sabato 10 ottobre lo start è fissato alle ore 8,00. Sono in programma altre 3 PS: la “Due Mari” di Km 22,430, la “Lavacchio-San Piero di km. 14,22) e per e la storica “Monte Perone”di Km. 9,2609. L’arrivo è previsto alle 16,30.