Previsioni meteo 9 ottobre: sole e clima gradevole

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 9 ottobre: alta pressione sull’Italia, tempo stabile da Nord a Sud e clima gradevole nelle ore centrali della giornata

Condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia in questo secondo weekend del mese di ottobre che sarà però dai due volti. Nella giornata di oggi avremo ancora l’alta pressione protagonista, con cieli sereni e temperature gradevoli specie nelle ore centrali come già accaduto ieri. Domani la situazione sarà pressoché invariata ma una nuova ondata di maltempo è all’orizzonte.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nella notte tra sabato e domenica una perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni del Nord e poi anche del Centro portando piogge e neve sulle Alpi. Le temperature subiranno un calo, atteso anche al meridione all’inizio della prossima settimana.

Intanto per oggi, venerdì 9 ottobre 2020, al Nord Italia bel tempo con sole prevalente al mattino salvo delle innocue nubi in transito. Bel tempo e precipitazioni assenti anche al pomeriggio con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, aumento della nuvolosità in nottata ad ovest ma sempre con tempo asciutto.

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni del Centro Italia con cieli sereni ovunque al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio per il transito di nubi alte e stratificate. Si rinnovano le condizioni meteo stabili in serata e nottata.

In Toscana tempo asciutto nella giornata con cieli per lo più poco nuvolosi su tutti i settori al mattino e al pomeriggio per nuvolosità alta in transito; in serata nuvolosità in aumento a partire dai settori costieri con locali piogge non escluse in nottata.

Tutto sole anche al meridione con cieli sgomberi da nubi fin dalle prime ore del mattino e poi durante tutto il corso del pomeriggio. Nessuna variazione in serata ed in nottata.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno sia al mattino sia poi al pomeriggio su tutta la regione; in serata il tempo sarà stabile sempre con cieli sereni.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.