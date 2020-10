Julie online con il brano “Appesi a un filo”

Dopo il debutto con Scie Chimiche la cantante siciliana Julie pubblica a sorpresa il nuovo singolo “Appesi a un filo”

SCIE CHIMICHE, l’apprezzatissimo singolo d’esordio di JULIE uscito in digitale a inizio Settembre raggiunge e supera in solo venti giorni dalla pubblicazione, ventimila stream su spotify e a sorpresa, per festeggiare questo piccolo primo traguardo, l’artista siciliana rilascia APPESI A UN FILO, suo secondo progetto online su tutte le piattaforme digitali per Carioca Records e distribuito da Artist First.

È sempre facile confondere “nostalgia” con “mancanza e amore” e lo sa bene JULIE che in “APPESI A UN FILO” racconta della difficoltà di un rapporto, del momento in cui nonostante tutto forse è meglio lasciare andare via l’altro. La continua lotta tra dubbi, ricordi e ritorni inaspettati, che affollano la mente di chi è ancora intrappolato nelle radici di quella storia: restare e rimanere nell’agio dell’abitudine, o lasciarsi andare e fare scegliere al destino? Quando le risposte sono difficili da trovare, la strada più semplice è forse quella di affidare all’altro la possibilità di scegliere cosa sia meglio per entrambi.

JULIE nelle sue canzoni è semplice ma mai banale. Leggera come un bacio che lascia il segno. Senza filtri e diretta. Allegra e spensierata. canta di sé e dei suoi sogni con leggiadria ed emozione. Un’artista di cui sentirete molto parlare.

BIOGRAFIA

Lei si chiama Giulia Scroppo, ed è nata sotto la prima Primavera del nuovo millennio. Cresciuta a Campofranco (CL), piccolo centro dei Monti Sicani dove ha da piccolissima dimostrato la sua indole artistica prendendo lezioni di danza, cantando e recitando in vari Musical della compagnia teatrale locale. Dall’età di 8 anni studia canto moderno e partecipa a diversi stage e masterclass, esibendosi in diverse manifestazioni e programmi televisivi locali. Appena maggiorenne Giulia scopre il pianoforte e si ritrova a comporre le sue prime canzoni che vengono incise e curate presso il Master Play Studio seguito dalla direzione artistica di Leo Curiale che ne cura gli arrangiamenti. A Luglio 2020 firma per Carioca Records e i prossimi mesi vedranno la pubblicazione di due singoli, “SCIE CHIMICHE” pubblicato il 4 Settembre e APPESI A UN FILO uscito a sorpresa il 25 dello stesso mese in occasione del superamento dei ventimila stream in venti giorni.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/julie.xofficial/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/julie.xofficial/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCgnM009R59aNg6gpsIVrVzw