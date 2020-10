Coronavirus: dopo la frenata iniziale torna il gioco online

Dalle scommesse sportive alle slot virtuali: gioco online di nuovo con il segno più dopo la frenata per l’emergenza Coronavirus

In seguito all’emergenza globale da Covid-19, le scommesse sportive online hanno registrato un rallentamento in termini di profitti. Ciò non è stato però determinato da un ridotto numero di utenti registrati, ma dai continui rinvii riguardanti tutte le competizioni sportive del 2020. Solo recentemente si è potuto constatare un incremento delle scommesse, infatti, le grandi società sportive hanno ricominciato ad organizzare match e campionati, seppur a porte chiuse.

L’emergenza da Covid-19 non sembra invece aver intaccato i ricavi provenienti da Casino e piattaforme di Poker online. Infatti, sebbene le scommesse sportive siano il carro trainante del bet online, il lockdown ha determinato un aumento di popolarità dei giochi da Casino, attualmente i più richiesti dal pubblico da casa. Infatti, nonostante i numerosi eventi sportivi cancellati, la maggioranza di coloro che ha trascorso più tempo tra le mura domestiche, ha scelto di intrattenersi con Slot Machine virtuali, Roulette e Blackjack. Per questa ragione gli operatori delle agenzie di betting hanno scelto di continuare ad offrire i loro servizi, lavorando in remoto.

Scommesse sportive: tornano le giocate live

Con la ripresa dei più importanti eventi sportivi, anche le scommesse online live sono nuovamente disponibili. Queste particolari puntate consentono agli utenti registrati nei siti dedicati al gambling online, come per esempio Oddspedia scommesse sportive, di entrare nella competizione in tempo reale, piazzando scommesse su eventi riguardanti calcio, tennis, basket, o quant’altro. Coinvolgenti come una partita di calcio seguita direttamente dalla tribuna, le scommesse live sono l’opzione di gioco che ha riscontrato maggior successo nel mondo delle scommesse sportive.

La pandemia da Coronavirus ha causato annullamenti e ritardi delle competizioni. Tali eventi, seppur ripartiti, vengono svolti senza pubblico, al fine di evitare la diffusione del virus a causa degli assembramenti. Durante questa terza fase dell’emergenza sarà necessario rispettare diverse norme, come il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine. Nel frattempo, le competizioni sportive e il gioco online, continueranno ad scandire le giornate degli appassionati di sport e degli habitué di gambling, senza ulteriori cambiamenti.

Gioco online: perché tanto successo?

La costante crescita delle scommesse digitali è determinata in primis dai servizi telematici, oggi sempre più affidabili, dalla privacy offerta dal gioco da casa e dal comfort ottimale, che consente ai giocatori più accaniti di studiare strategie personali in tutta tranquillità.

Inoltre, il settore di scommesse online ha saputo attirare un pubblico da casa sempre più eterogeneo, grazie ad un sempre più vasto numero di opzioni che consentono di scommettere online, anche gratuitamente, o attraverso bonus di benvenuto particolarmente generosi.

Negli ultimi anni le piattaforme di gioco d’azzardo online si sono reinventate, adeguandosi anche ai nuovi strumenti mobili, quali smartphone e tablet. Per questa ragione sono state realizzate app specifiche capaci di offrire la possibilità di giocare anche dal cellulare. Anche in questo caso, il cambiamento è stato possibile solo garantendo sicurezza e pieno rispetto della privacy degli utenti.