Anziani con diabete: metformina rallenta declino cognitivo

Nei pazienti anziani con diabete di tipo 2 trattati con metformina uno studio ha registrato un declino cognitivo rallentato e ridotto rischio di demenza

Secondo uno studio prospettico osservazionale, pubblicato su “Diabetes Care”, nei pazienti più anziani con diabete, l’uso di metformina è collegato a un declino cognitivo più lento e a un ridotto rischio di demenza.

Più precisamente, in più di 1.000 pazienti seguiti per 6 anni, il tasso di declino della cognizione globale è stato significativamente più lento nei pazienti con diabete trattati con metformina rispetto a quelli trattati con altre terapie (P = 0,032), e lo stesso si è verificato per il declino della funzione esecutiva (P = 0,006). In effetti, i tassi per entrambi erano simili a quelli dei pazienti senza diabete, scrivono gli autori, guidati da Katherine Samaras, del Garvan Institute of Medical Research nel New South Wales (Australia).

Il loro studio ha anche scoperto che l’uso di metformina era associato a una riduzione dell’81% del rischio di demenza incidente (HR 0,19, IC 95% 0,04-0,85, P = 0,030) in un modello statistico aggiustato per fattori tra cui età, sesso, indice di massa corporea, malattie cardiovascolari, pressione arteriosa, fumo e genotipo dell’apolipoproteina E (APOE).

Le evidenze da studi precedenti

Ben il 60% dei pazienti con diabete di tipo 2 sviluppa demenza, hanno osservato i ricercatori, spiegando che si pensa che il meccanismo coinvolga la neurodegenerazione causata da iperglicemia, iperinsulinemia e stress ossidativo.

Precedenti ricerche hanno suggerito che i farmaci per il diabete tra cui metformina, inibitori della dipeptidil peptidasi 4, GLP-1 agonisti, inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio 2 e sulfoniluree possono rallentare il declino cognitivo nei pazienti con diabete.

Pregressi studi epidemiologici e due studi clinici pilota randomizzati hanno riportato benefici cognitivi associati all’uso di metformina. Tuttavia, spiegano Samaras e colleghi, pochi di questi studi hanno controllato le covariate che contribuiscono in modo significativo al rischio di demenza, in particolare il genotipo APOE, che è stato fortemente collegato al rischio di malattia di Alzheimer.

Dati tratti dal Sydney Memory and Aging Study

Per l’attuale studio, hanno analizzato in modo prospettico i dati su 1.073 adulti residenti in comunità di età compresa tra 70 e 90 anni dallo studio longitudinale “Sydney Memory and Aging Study”. La stragrande maggioranza (98%) dei pazienti era caucasica e nessuno aveva demenza al basale. La funzione cognitiva è stata valutata ogni 2 anni con test neuropsicologici che misuravano la funzione esecutiva, la memoria, l’attenzione/velocità, il linguaggio e altri parametri.

La demenza incidente è stata accertata da un pannello multidisciplinare. Altri dati sono stati raccolti ogni 2 anni tramite interviste che hanno coperto condizioni mediche, fattori sociodemografici e tutti i farmaci utilizzati, inclusi dosaggio e durata dell’uso.

Al basale, 123 partecipanti allo studio avevano il diabete. Di questi, 67 hanno ricevuto metformina. Circa la metà di questi ha ricevuto metformina da sola e l’altra metà l’ha ricevuta in combinazione con altri farmaci, il più delle volte sulfoniluree. I pazienti con diabete non trattati con metformina sono stati più spesso trattati con la sola dieta. Altri farmaci includevano sulfoniluree, glitazoni e insulina.

Il follow-up è stato di 6 anni. I ricercatori hanno utilizzato la regressione di Cox e altre analisi statistiche per esaminare i collegamenti tra l’uso di metformina e la demenza incidente e il declino cognitivo. Il team ha anche misurato il volume cerebrale mediante risonanza magnetica al basale e ogni 2 anni, tuttavia i risultati non hanno mostrato differenze nei risultati del volume cerebrale, riferiscono i ricercatori.

Rilevati alcuni limiti dello studio

I risultati sono stati definiti «piuttosto interessanti» da Robert Eckel, dell’Università del Colorado Anschutz Medical Campus ad Aurora, che non era coinvolto nello studio, «in particolare l’impatto della metformina sulla funzione esecutiva nel DM [diabete mellito] vs DM senza metformina, e potenzialmente molto importante per un farmaco così comunemente usato» ha detto.

Tuttavia, la dimensione del campione dello studio era piccola e i partecipanti erano per lo più bianchi, e quindi i risultati necessitano di un’ulteriore convalida, ha osservato Eckel. Inoltre, «l’uso di farmaci antipertensivi e ipolipemizzanti non è stato dichiarato o valutato, e questo potrebbe essere importante in entrambe le direzioni, per disfunzione/demenza cognitiva minore o maggiore».

Ulteriori limiti dello studio, hanno detto gli stessi ricercatori, includevano il possibile bias di selezione e il bias di sopravvivenza. I partecipanti che hanno abbandonato lo studio avevano prestazioni cognitive inferiori al basale rispetto a quelli che sono rimasti nello studio.

«Questi partecipanti avevano anche tassi più elevati di fattori di rischio di demenza, malattie cardiache e ictus», scrivono Samaras e co-autori. «Pertanto, la coorte potrebbe aver incluso il bias di sopravvivenza, nel qual caso le nostre stime dell’associazione tra diabete e declino cognitivo e demenza incidente potrebbero essere state sottostimate».

In ogni caso, concludono, «abbiamo rivelato il nuovo e promettente potenziale di un farmaco sicuro e ampiamente utilizzato, che potrebbe cambiare la vita dei pazienti a rischio di demenza e delle loro famiglie» affermano Samaras e colleghi. «Per I pazienti con diabete di tipo 2, la metformina può aggiungere qualcosa in più alla riduzione del glucosio standard nella cura del diabete: un vantaggio per la salute cognitiva».

