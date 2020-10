Zayn Malik pubblica il nuovo singolo “Better”

Una nuova era per Zayn Malik: il cantante pubblica “Better”, il primo singolo fuori dopo la nascita della primogenita avuta da Gigi Hadid

Sono giorni pieni di novità per Zayn Malik. Dopo aver accolto la primogenita, nata nei giorni scorsi come annunciato dalla compagna Gigi Hadid, il cantante rilascia un nuovo singolo.

Si tratta di “Better”, brano che effettivamente apre a un nuovo capitolo della carriera dell’ex One Direction. Il cantante è attualmente fermo discograficamente a due dischi, “Mind of mine” e “Icarus Falls”.

“Better” arriva senza troppo preavviso entrando subito nei trend di Twitter e YouTube. È online da oggi anche il video ufficiale del brano, in cui Zayn è il protagonista assoluto.

In “Better”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Malik Zayn canta d’amore in una dolce midtempo in pieno stile Malik. Ora la curiosità è tutta per Z3, il terzo disco del cantante che i fan sperano di ascoltare il più presto possibile.