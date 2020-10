In Giappone si viaggia sul treno di Doraemon: lo speciale convoglio è stato realizzato per celebrare i 50 anni del manga

E’ partito da Tokyo, Giappone, il treno di ‘Doraemon’, il popolare gatto robot protagonista dell’omonimo manga e anime. Lo speciale convoglio viaggerà sulle linee di Shinjuku, Haijima e Tamako delle Ferrovie Seibu.

Realizzato per celebrare il 50esimo anniversario dalla serializzazione del manga, il treno, battezzato ‘Doraemon Go!’, è composto da 8 carrozze di colore blu, le cui porte d’ingresso, così come la parte anteriore del vagone principale, sono state colorate per ricreare concettualmente il volto del gatto robot.

Gli interni sono decorati con immagini ispirate al mondo di Doraemon, mentre i sedili, rivestiti di tessuto blu, sono stati disegnati con il caratteristico ‘gattopone’ del personaggio.

Scritto e disegnato dalla popolare coppia di mangaka Fujiko F. Fujio, Doraemon è considerato tra i manga più popolari in Giappone e nel resto del mondo. Dall’opera originale, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono stati tratti anime, lungometraggi, cortometraggi, videogiochi e merchandising vario.