Nuovo evento Apple il 13 ottobre: è il momento dell’iPhone 12. La velocità sarà il tema della presentazione “Hi, speed”

“Hi, Speed”. E’ questo il claim del nuovo evento Apple, ufficialmente programmato per il 13 ottobre alle 19 (ore italiane) in diretta streaming. Con un criptico invito, la casa di Cupertino ha annunciato la presentazione online di alcune novità, tra cui, è quasi una certezza, ci sarà anche il nuovo iPhone 12.

Come sempre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Apple non si sbilancia, ma l’indizio sulla velocità (“Hi, Speed”, “Ciao, velocità) fa supporre l’arrivo di una versione in 5g per il suo prossimo device.

Secondo alcuni rumors, sono 4 i modelli di iPhone 12 in cantiere: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Max Pro. Alcuni siti specializzati hanno ipotizzato che il lancio sarà scaglionato: per ottobre i dispositivi di fascia media, iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro, più avanti, forse anche a novembre, il modello ‘economico’ iPhone 12 insieme a quello di fascia alta iPhone 12 Max Pro. Non resta che sincronizzarsi il 13 ottobre sul sito ufficiale Apple per scoprirlo.