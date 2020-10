Luna blu per Halloween: occhi al cielo il 31 ottobre

Halloween con la Luna blu: il raro fenomeno, che si verifica quando nello stesso mese ci sono due pleniluni, è atteso per il 31 ottobre

Non è un fenomeno così inusuale, ma la ‘Luna blu’ del 2020 sarà davvero ‘spettrale’. Quando nello stesso mese si verificano due pleniluni, il secondo prende il nome di Blue Moon. Quest’anno sarà il cielo di ottobre a regalarci una doppia Luna piena. La prima è stata il 2, l’altra, la Luna Blu, sarà il 31, in coincidenza con Halloween. Sebbene non rara, (una blue moon si verifica regolarmente circa 7 volte ogni 19 anni), quella di quest’anno è davvero particolare: la prossima luna blu di Halloween, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), capiterà nel 2039.

Sebbene in questo caso solo di nome e non di fatto, è possibile che la luna diventi blu, ma esclusivamente per un effetto ottico.

Se c’è stato un recente incendio boschivo o un’eruzione vulcanica che espelle una quantità di fumo significativa o cenere nell’alta atmosfera, è possibile che il nostro satellite assuma una tonalità bluastra.

Proprio un tale evento si verificò a fine settembre del 1950, quando il fumo di un incendio boschivo in Canada causò l’effetto “blu” nella parte orientale del Nord America. L’eruzione del Monte Pinatubo nel giugno del 1991 ha creato lune blu da varie prospettive di tutto il pianeta.