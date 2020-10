Instagram compie 10 anni: arrivano novità e sorprese

‘Mappe delle storie’, una timeline, shopping su ‘IGTV’ e una simpatica sorpresa. Instagram festeggia i suoi primi 10 anni introducendo nuove funzionalità per i suoi utenti.

Era il 6 ottobre 2010 quando la prima versione del social debuttò sugli iPhone. Da allora, Instagram si è evoluto, raggiungendo ogni tipo di dispositivo mobile per un totale di oltre un miliardo di utenti attivi al mese. Proprio per ringraziare i suoi fedeli fruitori, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la piattaforma ha deciso di introdurre nuove funzioni.

Come ‘Mappe delle storie’, che permette di rivivere le stories create negli ultimi tre anni e condividerle, scaricarle e salvarle negli highlight.

Per celebrare i 10 anni di Instagram è anche stata aggiunta una ‘timeline’ che ripercorre i momenti chiave della storia della piattaforma.

È anche stato annunciato che, a breve, lo shopping sarà disponibile anche su ‘IGTV’, mentre un test della stessa funzione sarà avviato nei prossimi mesi su ‘Reels’. L’obiettivo è semplificare l’esperienza di acquisto anche nei video, oltre che supportare i creator nel far crescere la propria attività tramite la piattaforma. Inoltre, a partire da oggi, in Italia apparirà l’icona ‘Reels’ direttamente sulla schermata principale della piattaforma.

Infine, che compleanno sarebbe senza una sorpresa? Per un tempo limitato gli utenti avranno la possibilità di cambiare l’icona dell’app, scegliendo tra una rosa di vesti grafiche che hanno fatto la storia di Instagram.