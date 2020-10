Truffe online: attenti alle finte dirette dei Vip

Dai Ferragnez a CR7, è allarme sui social per le finte dirette dei Vip: nelle false live i famosi prometterebbero grosse quantità di denaro

Sono ormai l’ultima “tendenza” di Facebook e sembrano non aver limiti. Sono le finte dirette dei vip: live truffa caricati da account fittizi con il solo scopo di carpire informazioni personali. Dai Ferragnez a Cristiano Ronaldo, da Laura Pausini a Sylvester Stallone. Sono questi solo alcuni dei nomi utilizzati dai finti profili Fb.

Nella pratica, i “vip” chiederebbero agli utenti di partecipare a improbabili giochi. In palio grosse somme di denaro, con cifre che volano fino a 80mila euro. Soldi donati in un’unica soluzione per aiutare le persone comuni, sopraffatte dall’impatto di mesi di pandemia e dal perdurare dell’emergenza Coronavirus.

E non sono poche le interazioni sotto queste finte dirette, vecchi live streaming di Instagram ripubblicati con la didascalia che chiede di partecipare al gioco.

Sulla questione è intervento Fedez, che avverte i fan come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it):

“Ragazzi ci tenevo a dirvi una cosa, per quanto riguarda delle dirette inerenti Facebook che ricaricano delle nostre live di Instagram promettendo soldi: sono tutte truffe, non cascateci e non credeteci”.