Tom Felton si trasforma in mostro per Netflix

Tom Felton si trasforma in un mostro per Netflix. Draco Malfoy della saga di ‘Harry Potter’ sarà tra i protagonisti di ‘A Babysitter’s Guide to Monster Hunting’, l’adattamento cinematografico del primo libro della serie letteraria per ragazzi di Joe Ballarini. Felton interpreterà una creatura mostruosa alle prese con una società segreta di baby sitter, che cerca di proteggere i bambini dai mostri. Il film arriverà prossimamente sulla piattaforma di streaming.

ECCO LA TRASFORMAZIONE DI FELTON

Tra i fan dell’attore, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), c’è chi lo ha definito uguale a Sirius Black di ‘Harry Potter’. In effetti, non sono poi così diversi.