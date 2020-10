Gomorra 5, Totti e Salmo: le serie in arrivo su Sky

Audaci, diverse, originali e ispirate a fatti di cronaca rimasti nella memoria dell’Italia: si presentano così le serie targate Sky Original, in arrivo sui canali della piattaforma e Now Tv, presentate oggi su Zoom. “Abbiamo deciso di investire sull’Italia anche con la nascita di Sky Studios (l’hub pan-europeo di produzione e sviluppo nato poco più di un anno fa, ndr) sempre avendo come comune denominatore la qualità“, ha dichiarato Nicola Maccanico, EVP Programming Sky Italia, durante l’incontro stampa. “Per questi nuovi progetti – ha continuato- non abbiamo paura di portare i talenti a fare cose diverse, come nel caso di Paola Cortellesi con ‘Petra’ e non abbiamo paura di investire“.

Ad aprire la conferenza è stata la presentazione di ‘Alfredino – Una storia italiana’, le cui riprese sono appena partite, con Anna Foglietta nei panni di Franca Rampi, madre del piccolo Alfredo, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino, nel 1981, e rimasto nel cuore e nella memoria di tutti anche grazie a una – per quei tempi – inedita copertura mediatica con la diretta televisiva ‘no stop’ della Rai. “Il mio obiettivo è riscattare questa donna, che ha sofferto molto. Grazie a lei è nato qualcosa di enorme perché prima di questa tragedia non esisteva in modo concreto la Protezione Civile. Questa serie non ha lo scopo di essere consolatoria ma di permettere alle persone che ancora soffrono di ridigerire questo sasso ed esorcizzare il lutto collettivo“, ha commentato la Foglietta.