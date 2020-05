Diavoli 2 si farà: primi dettagli sulla seconda stagione

Diavoli 2 si farà. Ecco i primi dettagli sulla seconda stagione, la prima si è conclusa ieri con gli attesissimi episodi 9 e 10

La prima stagione di ‘Diavoli’, il financial thriller targato Sky Original con Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak, si è conclusa ieri con gli episodi 9 e 10 e già si pensa alla seconda stagione. Del secondo capitolo della serie, basata sull’omonimo romanzo di Guido Maria Brera, ne aveva parlato Nils Hartmann, senior director original productions Sky Italia, durante la conferenza in streaming di presentazione della prima stagione.

“Stiamo scrivendo ‘Diavoli 2’ insieme a Brera, a tutto il team di scrittura (composto anche da: Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate e Barbara Petronio, ndr) e a Lux Vide”, ha dichiarato Hartmann. “La prima scena del primo episodio – ha continuato il senior director come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – parte con i due protagonisti, in una Milano deserta, che si incontrano in un locale ai tempi del Coronavirus. Ma l’arco temporale della storia tornerà indietro, nell’anno della Brexit. Tocchiamo l’attualità ma non possiamo raccontarla perché non sappiamo come andrà finire. Allo stesso tempo non volevamo far finta di niente (in merito all’emergenza Covid, ndr) e quindi da lì ripartiamo”.