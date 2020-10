GF Vip: scintille tra Myriam Catania e Franceska Pepe

Accuse gravi su Franceska Pepe sono uscite dalla bocca di Myriam Catania. Secondo la doppiatrice, la Pepe sarebbe in possesso di abiti molto costosi non comprati con i frutti dei suoi sacrifici. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, infatti, Alfonso Signorini ha chiesto a Myriam alcune delucidazioni in merito alle sue affermazioni su Franceska. Catania ha lasciato intendere che i ‘lussi’ della sua coinquilina provengono da uomini facoltosi in cambio di prestazioni sessuali. Alla domanda ‘Franceska come fai a comprarti determinate cose con un semplice lavoro di modella?‘, l’ex fidanzata di Vittorio Sgarbi non ha voluto rispondere. La questione sembrava essersi chiusa durante la diretta di ieri e, invece, è proseguita anche dopo la puntata. Myriam Catania si trovava fuori in giardino con Stefania Orlando e Massimiliano Morra quando l’ex moglie di Luca Argentero ha raccontato ai presenti una storia su Harvey Weinstein:

“C’è una storia dietro quelle scarpe, che succedeva a Venezia. Ti ricordi Weinstein? Lui regalava scarpe che costavano tantissimo, tipo 5-6mila euro, cose esagerate. E le regalava a tutte le ragazze che si portava in camera. Allora io ho chiesto a Franceska ‘dove le hai prese quelle scarpe?’. Ma magari gliele ha regalate il suo ex fidanzato, non lo so, però lì per lì ho pensato ‘magari le piace sempre l’uomo ricco’“.

Massimiliano Morra, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), dopo aver ascoltato le parole di Mryam e aver compreso la gravità delle sue insinuazioni, ha subito consigliato alla gieffina di contenersi per evitare spiacevoli conseguenze.