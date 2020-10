Covid: morto il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise

Covid-19: muore il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise. Il presule 4 giorni fa era stato ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano

E’ deceduto nella notte il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise che 4 giorni fa era stato ricoverato dopo il riscontro della positivita’ al CoVid-19. A dare nota dell’avvenuto decesso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’alto prelato, nato a Napoli e vescovo di Caserta dal 2014, era affetto da cardiopatia ipertensiva, diabete, insufficienza renale e dislipidemia.

D’Alise “e’ stato sottoposto ai protocolli vigenti e trattato anche con il nuovo farmaco antivirale Remdesivir“. Dal ricovero e fino a ieri le sue condizioni erano considerate stazionarie. D’Alise, come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), e’ il primo presule deceduto per il CoVid-19 in Italia.