Negri spettacolo per bianchi a Corviale Urban Lab

In scena a Roma, NEGRI spettacolo per bianchi, performance ideata e diretta da Luigi Morra. L’appuntamento si inserisce nell’ambito della nona edizione di Corviale Urban Lab, festival che porta arte e cultura nella periferia romana, ideato da Alessio Conti e diretto da Giuseppe Casa, presente nel palinsesto culturale di Romarama 2020. Il lavoro andrà in scena, domenica 4 ottobre alle 18.30, negli spazi della galleria Il Mitreo. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

NEGRI spettacolo per bianchi è un progetto iniziato nel 2018 nell’ambito di Lunarte Festival, in occasione di una residenza artistica che ha coinvolto Ebrima Badjie, un ragazzo originario della regione del Casamance, che oggi vive a Casanova di Carinola, nella provincia di Caserta, dove lavora come mediatore culturale e traduttore. Ebrima è con Alessandra Masi, protagonista di questa performance che affronta questioni legate a razzismo, migrazione, divisioni, mettendo al centro il concetto di distanza. Distanza che separa, come quella che a teatro separa pubblico e attori e allontana dal dramma fino a renderlo spettacolo a cui assistere comodamente, da commentare senza la responsabilità di sentirsi coinvolti. Episodi di cronaca del presente incontrano riferimenti e ispirazioni ad autori come Jean Genet ed Harriet Beecher Stowe. Parte del testo attinge dal web, più precisamente da pensieri, esternazioni e altri materiali raccolti sui social network. Le musiche originali sono dei Camera. L’allestimento vede l’incursione del video, curato da Domenico Catano. NEGRI spettacolo per bianchi, prodotto da Etérnit con la collaborazione di Lunarte, è un cantiere in progress aperto a diverse possibilità di messa in scena e di narrazione, un progetto teatrale che si muove anche attraverso altri linguaggi, come la recente ideazione di una video series: brevi video, pubblicati su un canale YouTube dedicato, senza una specifica cadenza, ognuno incentrato su un focus specifico legato della questione.

con: Ebrima Badjie, Alessandra Masi

suono e musiche: Camera

luci e progetto video: Domenico Catano

drammaturgia e regia: Luigi Morra

una produzione Etérnit con la collaborazione di Lunarte

4 ottobre ore 18.30 per Corviale Urban Lab

Galleria Il Mitreo (Via Marino Mazzacurati, 61, 00148 Roma RM)

info e prenotazioni: www.corvialeurbanlab.it

link alla video series

https://www.youtube.com/channel/UCm2dt5iEGbheirvFBjSV1Vw/featured