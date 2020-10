The Journalist con Ryoko Yonekura: la serie su Netflix

Netflix annuncia la serie The Journalist con Ryoko Yonekura: prodotta in collaborazione con Star Sands arriverà nel 2021

Netflix, il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, ha annunciato oggi la produzione della serie originale Netflix The Journalist, ideata e prodotta in collaborazione con Star Sands e disponibile su Netflix dal 2021.

The Journalist è l’adattamento dell’omonimo film di successo del 2019. Acclamato dal pubblico, il lungometraggio The Journalist ha suscitato molta attenzione per la scelta di affrontare senza mezzi termini il tema dei reati e degli scandali politici degli ultimi anni in Giappone. La sconcertante descrizione dei tabù sociali, la narrazione avvincente e l’eleganza delle immagini gli sono valsi la vittoria in tre delle categorie principali alla 43ª edizione dei Japan Academy Awards, tra cui Miglior film dell’anno. Ha ricevuto inoltre numerosi altri premi cinematografici.

Nella serie The Journalist Ryoko Yonekura (Doctor X, Legal V) recita nel ruolo della protagonista Anna Matsuda, una reporter di Toto Newspaper famosa per i suoi modi spregiudicati e impegnata a raccontare i problemi della società moderna giapponese. Michihito Fujii(The Journalist (film), Day and Night) sarà alla regia delle serie.

La serie originale Netflix The Journalist sarà disponibile in tutto il mondo solo su Netflix a partire dal 2021.