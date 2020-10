Parigi dedica la prima mostra a Gabrielle Coco Chanel

Nessuna come lei ha saputo cambiare le donne e la moda: Gabrielle Coco Chanel è stata e resta un’icona – culturale – non solo nel mondo del fashion. Libri e film ne raccontano storia e rivoluzione ma per toccare con mano la nascita e l’evoluzione dello stile di “Coco” si deve andare a Parigi. C’è tempo fino al 14 marzo 2021 per visitare l’importante retrospettiva a lei dedicata che si intitola “Gabrielle Chanel. Manifesto di moda”. La mostra inaugurata il primo ottobre in occasione della Fashion Week, segna la riapertura del Palais Galliera, il Museo della moda della città di Parigi che, chiuso a lungo per importanti lavori di ampliamento, oggi ospita un nuovo insieme di stanze battezzate le “Galeries Gabrielle Chanel”.