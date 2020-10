Spesa sanitaria: crescita record in un anno

Cresce la spesa sanitaria italiana: in un anno + 1,3 miliardi secondo la Ragioneria Generale dello Stato del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Nel 2019 è cresciuta la spesa sanitaria italiana che si attesta a 117,3 miliardi. Aumenta così di circa 1,3 miliardi rispetto al dato registrato nell’anno precedente. Si confermano i disavanzi regionali (-1 miliardi) ante coperture e cresce invece di 2 miliardi la spesa privata dei cittadini. Sono questi i principali numeri contenuti nell’ultimo rapporto “Il Monitoraggio della Spesa Sanitaria 2020” e redatto dal Ragioneria Generale dello Stato del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

“Come emerge dagli indicatori elaborati da Ocse e Oms – scrive la Ragioneria – , la performance del nostro servizio sanitario nazionale si colloca ai primi posti nel contesto europeo e mondiale, per la qualità delle prestazioni, nonché per l’equità e l’universalità di accesso alle cure. Il miglioramento del livello generale delle condizioni di salute e la salvaguardia dello stato di benessere psicofisico della popolazione costituiscono un risultato importante sotto il profilo del soddisfacimento dei bisogni sanitari. Inoltre, presenta risvolti positivi anche in termini di contenimento della spesa sociale”.

“Tuttavia – rileva il rapporto -, il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti rende indispensabile affrontare il tema della sostenibilità dei costi del sistema sanitario pubblico in presenza di livelli di finanziamento condizionati dai vincoli finanziari necessari per il rispetto degli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria. Ciò richiede che si prosegua nell’azione di consolidamento e di rafforzamento delle attività di monitoraggio dei costi e della qualità delle prestazioni erogate nelle diverse articolazioni territoriali del SSN, in coerenza con l’azione svolta negli ultimi anni”.