Previsioni meteo 1 ottobre: nuova fase instabile alle porte

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 ottobre: ultime ore di tempo stabile sull’Italia grazie con l’alta pressione, tra stasera e domani arriva una nuova perturbazione

Il mese di settembre si è chiuso con condizioni meteo stabili dopo una lunga fase di maltempo e anche ottobre inizia con clima in prevalenza asciutto. Nella giornata di oggi infatti i cieli risulteranno più coperti ma senza precipitazioni di rilievo. Anche le temperature, in particolare le minime, tenderanno ad aumentare soprattutto al Sud. La fase di stabilità, però, ha le ore contate.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF tra stasera e domani una intensa perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni di Nord-Ovest e successivamente anche le centrali tirreniche portando piogge e temporali. Il maltempo insisterà per tutto il weekend su queste aree mentre al Sud l’anticiclone regalerà giornate più soleggiate e caldo.

Intanto per oggi, giovedì 1 ottobre 2020, al Nord Italia nuvolosità irregolare al mattino con locali piogge solo sulla Liguria. Addensamenti sempre più compatti tra pomeriggio e sera con piogge in estensione a tutti i settori, più asciutto solo sulla Romagna. Peggiora nella notte sulla Liguria.

Nubi sparse e schiarite durante la giornata sul Centro Italia con locali piogge solo sulla Toscana, più asciutto altrove. Entro la notte nuvolosità più compatta lungo le regioni tirreniche con piogge specie su Toscana e alto Lazio.

In Toscana in particolare molte nuvole al mattino su tutta la regione con deboli piogge possibili sui settori settentrionali. Ancora piogge nel pomeriggio sulle aree settentrionali della regione, variabilità asciutta altrove. Tra la sera e la notte le precipitazioni si estenderanno su tutta la regione.

Nuvolosità irregolare sulle regioni del Sud con deboli piogge al mattino su Campania e Sicilia, più asciutto altrove. Ancora nuvolosità in transito al pomeriggio con locali piogge sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. Nessuna variazione nelle ore serali.

In Calabria ampi spazi di sereno nel corso delle ore mattutine su tutta la regione, qualche nube in più nelle ore pomeridiane ma sempre con tempo asciutto; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni.

Temperature in aumento nei valori minimi, massime in lieve calo al Nord e sul medio-alto versante tirrenico.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.