Il gatto senza occhi e pelo è una star del web

Jasper non è nato così. I problemi sono iniziati nel 2013, a causa di una grave ulcera corneale. Portato di corsa dal veterinario, la situazione era così grave da dover rimuovergli l’occhio destro. Purtroppo nel 2018 toccò la stessa sorte all’occhio sinistro.

Come se non bastasse, circa un anno dopo ha avuto un ictus, cosa che lo ha portato ad avere difficoltà di orientamento essendo anche cieco.

Questo ha spinto Kelli ad adattare la sua casa alle necessità di Jasper, costruendo un grande “recinto” dove il gatto può giocare e riposare senza ferirsi quando lei non è in casa.

Nonostante questo, Japser è felice e in salute, con la stessa prospettiva di vita di un gatto “normale”.