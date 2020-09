Previsioni meteo 29 settembre: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 29 settembre: alta pressione in rinforzo dopo l’ondata di maltempo del fine settimana, sole e temperature in rialzo

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questi ultimi giorni del mese di settembre caratterizzati dal freddo anomalo e dal maltempo. La perturbazione che anche nella giornata di ieri ha portato piogge e locali nubifragi al Centro-Sud,con ingenti danni sul litorale romano, nell’Avellinese e a Sarno, nelle prossime ore abbandonerà la nostra Penisola lasciando spazio al ritorno dell’alta pressione. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in graduale rialzo, in particolare le massime.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF la pausa asciutta sarà però piuttosto breve. Già nel prossimo weekend infatti torneranno perturbazioni di origine atlantica con piogge e temporali al Nord e al Centro.

Intanto per oggi, martedì 29 settembre 2020, al Nord Italia tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Nuvolosità in aumento al Nord-Ovest dal pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

Giornata di tempo stabile sul Centro con cieli sereni o poco nuvolosi tra mattina e pomeriggio. Nuvolosità in aumento a partire dalle regioni tirreniche in serata ma sempre senza fenomeni di rilievo associati.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nelle ore mattutine, qualche nube più compatta al pomeriggio. In serata i cieli saranno poco nuvolosi su tutta la regione sempre senza fenomeni.

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni meridionali con piogge sparse su Campania, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. Migliora tra pomeriggio e sera con fenomeni in esaurimento ovunque e cieli poco nuvolosi.

In Calabria locali piogge nel corso delle ore diurne sulla costa tirrenica, tempo più asciutto sui restanti settori ma sempre con molte nubi sparse; in serata le condizioni meteo torneranno stabili su tutti i settori.

Temperature minime in lieve calo e massime in generale rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.