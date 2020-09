Previsioni meteo 25 settembre: weekend con freddo e piogge

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 25 settembre: Italia nella morsa del maltempo, ancora piogge su gran parte della Penisola e neve sulle Alpi oltre i 1200 metri di quota

Condizioni meteo autunnali sull’Italia in quest’ultimo weekend del mese di settembre che vedrà piogge e freddo grandi protagonisti. A partire dalle prossime ore infatti le nubi tenderanno ad estendersi su gran parte del Nord Italia, parallelamente alla formazione di piogge e temporali anche intensi. La giornata di oggi vedrà dunque la definitiva instaurazione di condizioni di maltempo anche intenso su tutta Italia: ciò che risalterà maggiormente sarà la neve attesa sull’arco alpino fino a 1200-1400 metri di quota. Temporali e piogge sono attese al Nord Italia come anche al Centro-Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF è confermato l’isolamento della saccatura nordatlantica con maltempo diffuso e temporali anche intensi per tutto il fine settimana. Da domenica invece le temperature cominceranno gradualmente a risalire e anche le piogge via via concederanno una tregua.

Intanto per oggi, venerdì 25 settembre 2020, al Nord Italia maltempo intenso al mattino con piogge diffuse, fenomeni presenti anche al pomeriggio e in serata sul settore orientale mentre ad ovest andremo incontro ad un miglioramento. Neve in arrivo su Alpi e Appennino fino a 1200-1500 metri di quota.

Ennesima giornata caratterizzata dal maltempo anche sulle regioni centrali d’Italia con piogge e temporali diffusi specie su Toscana, Umbria e Lazio. Attenuazione dei fenomeni solo in nottata.

In Toscana tempo instabile nel corso dell’intera giornata con piogge diffuse sulla costa e sulle zone interne anche a carattere di temporale localmente intenso; migliora in serata salvo residue precipitazioni sparse.

Alto rischio nubifragi al meridione, specie su Sardegna, Campania e Calabria. Tempo più stabile e soleggiato solo in Sicilia e in Puglia dove le precipitazioni potrebbero arrivare solo dalla sera.

In Calabria tempo stabile al mattino con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi; locali piogge o temporali al pomeriggio sui settori settentrionali, asciutto altrove. In serata i fenomeni anche temporaleschi interesseranno gran parte della regione ad esclusione della costa ionica.

Temperature in sensibile calo al Centro-Nord Italia, stazionarie al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.