Previsioni meteo 21 settembre: piogge diffuse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 21 settembre: è iniziata la fase autunnale con piogge e temporali su gran parte della Penisola e temperature in calo

Condizioni meteo all’insegna del maltempo in questa ultima decade di un mese di settembre finora caratterizzato da caldo anomalo e scarsità di precipitazioni. Già dalla giornata di ieri il cedimento dell’anticiclone ha portato piogge e temporali sulle regioni del Nord e parte di quelle del Centro, specie sul versante tirrenico. La giornata di oggi non farà eccezione, con la perturbazione che insisterà su quasi tutta l’Italia. Anche le temperature, dopo i picchi superiori ai +30°C, subiranno un netto calo riportandosi vicino alle medie del periodo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF il maltempo non darà tregua per tutta la settimana. Le aree più interessate dalle precipitazioni saranno quelle del Nord e del Centro Italia, dove le temperature subiranno un brusco calo. Nel corso del prossimo weekend, inoltre, potrebbe tornare anche la neve sulle Alpi. Tempo più asciutto sul meridione, dove il calo termico sarà più contenuto.

Intanto per oggi, lunedì 21 settembre 2020, al Nord Italia tempo diffusamente instabile su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni in ulteriore intensificazione in serata e in nottata con locali temporali anche di forte entità fin verso le pianure.

Al Centro temporali sparsi al mattino lungo le coste tirreniche, estensione delle precipitazioni nel corso della giornata anche alle rimanenti regioni con acquazzoni e piogge diffuse.

Al Sud e sulle Isole molte nubi in transito su tutte le regioni con instabilità sparsa su Campania, Puglia, Molise e Basilicata. Locali temporali attesi anche sulle zone interne delle isole maggiori al pomeriggio.

Temperature attese in generale diminuzione al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.