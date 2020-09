Meloni a capo del partito dei conservatori e riformisti europei

Giorgia Meloni eletta presidente del partito dei conservatori e riformisti europei: “Continuiamo a batterci insieme per un’Europa confederale di stati liberi e sovrani”

Il Partito dei conservatori e riformisti europei (Ecr) è lieto di annunciare l’elezione di Giorgia Meloni come nuovo presidente. La sua indicazione è stata approvata all’unanimità nella riunione del Consiglio del partito Ecr lunedì 28 settembre dopo le elezioni. Meloni è anche la leader del partito Fratelli d’Italia in Italia ed è attualmente l’unica donna leader sia di un partito politico europeo che di un importante partito italiano.

Oltre all’elezione di Giorgia Meloni, spiega la Dire (www.dire.it) è stata rieletta segretario generale Anna Fotyga, europarlamentare polacca, e tesoriere l’eurodeputato spagnolo Jorge Buxadé. È quanto comunica in una nota Ecr.

MELONI: RINGRAZIO FAMIGLIA DEI CONSERVATORI PER LA FIDUCIA

“Ieri ho avuto l’onore di essere eletta Presidente @ECRparty, il partito dei conservatori europei che raggruppa più di 40 partiti occidentali. Ringrazio la famiglia dei conservatori per la fiducia. Continuiamo a batterci insieme per un’Europa confederale di Stati Liberi e Sovrani”. Lo scrive su twitter Giorgia Meloni, leader di Fdi.

LA STORIA DI MELONI

Politico e giornalista, leader di Fratelli d’Italia, inizia il suo impegno politico a 15 anni ed è deputato dal 2006. Nella XV Legislatura (2006-2008) è vicepresidente della Camera dei deputati. Meloni detiene ancora oggi il record di ministro più giovane nella storia della Repubblica: nel 2008, infatti, a 31 anni assume l’incarico di ministro della Gioventù.

Nel 2012 fonda Fratelli d’Italia, di cui è presidente nazionale e che oggi si attesta quale terzo partito italiano. È l’unica donna segretario di partito in Italia.

ANNA FOTYGA

Fotyga è un membro del Parlamento europeo dalla Polonia per il partito Diritto e giustizia (PiS). In precedenza è stata Ministro degli Affari esteri della Polonia. Durante il mandato 2014-2019 del Parlamento europeo è stata Presidente della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa. Nel 2020 è stata nominata dal Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al Comitato per il processo di riflessione della Nato.

JORGE BUXADÉ

Buxadé è un avvocato spagnolo e membro del Parlamento europeo, eletto per la prima volta nel 2019 per il partito Vox, di cui è anche vicepresidente. Al Parlamento europeo fa parte della Commissione per gli affari interni e le libertà civili, della Commissione speciale sull’interferenza estera e della Delegazione Ue presso l’Unione del Mediterraneo.