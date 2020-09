Fenomeno Enola Holmes: perché guardarlo

“Per cambiare il mondo bisogna fare rumore”. Siamo nel 1884 e a dirlo è una madre femminista che vuole lasciare un futuro migliore a sua figlia. Enola Holmes – in top ten Italia su Netflix – è un invito tutto al femminile a farsi strada da sole, non a caso Enola letto al contrario è ‘Alone’. L’avventuroso Mistery mette sullo sfondo il famoso Sherlock e dà spazio e voce a sua sorella minore – Enola appunto – un’adolescente fuori dal comune, niente pizzi né merletti capace di travestirsi da uomo, buttarsi da un treno e ritrovarsi quasi per caso paladina di un cambiamento epocale.

Il regista, Harry Bradbeer, sembra aver scelto il suo pubblico: ragazze e ragazzi curiosi e aperti. Non mancano ritmo e colpi di scena, ma questa non è una recensione, non parleremo della rottura del quarto muro (la protagonista guarda in camera e parla agli spettatori) e nemmeno del cast interpretato da Millie Bobby Brown (Enola Holmes), Helena Bonham Carter (la madre Eudoria), Henry Cavill (Sherlock Holmes), Sam Claflin (Mycroft Holmes) e Louis Partridge (visconte Tewkesbury, marchese di Basilwether).