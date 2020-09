Elizabeth Gillies di Dynasty si è sposata a sorpresa

Elizabeth Gillies si è sposata l’8 agosto 2020 in gran segreto. Ma la star della serie ‘Dynasty‘, in cui interpreta Fallon Carrington, lo ha annunciato solo nelle ultime ore sul suo profilo Instagram, attraverso degli scatti del giorno del ‘sì’. La ‘dolce metà’ dell’attrice è il compositore e produttore Michael Corcoran, con il quale ha una relazione da sei anni. Si sarebbero dovuti sposare ad aprile ma la pandemia li ha costretti a posticipare il matrimonio. La cerimonia, officiata dal padre della sposa come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si è svolta in una elegantissima fattoria nel New Jersey con dieci invitati. A lasciare tutti a bocca aperta è stato l’abito di raso liscio, senza spalline e vintage firmato da Oscar de la Renta.

ECCO ALCUNI SCATTI DEL GIORNO DELLE NOZZE