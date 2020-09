Metro Roma: Castro Pretorio e Policlinico chiuse, pendolari infuriati

A Roma chiudono le stazioni della metropolitana di Castro Pretorio e Policlinico per la sostituzione delle scale mobili. L’ira dei pendolari sui social

“Proseguono i lavori per la sostituzione di 48 impianti, fra scale mobili, ascensori e tappeti mobili distribuiti in dieci stazioni della linea B della metropolitana. Si tratta di impianti arrivati a fine vita tecnica, avendo raggiunto il limite trentennale di utilizzo, e che quindi devono essere integralmente sostituiti con impianti di nuova costruzione. Adesso il cantiere verra’ aperto nella stazione Castro Pretorio, e successivamente a Policlinico, che date le differenti strutture degli impianti, secondo la normativa vigente sugli esodi in sicurezza, necessitano di chiusura di alcuni mesi per consentire smontaggio, rimontaggio e collaudi di ogni elemento. Castro Pretorio verra’ chiusa al pubblico dal prossimo lunedi’ 5 ottobre. Policlinico verra’ chiusa a partire dal prossimo 29 novembre“. Lo comunica Atac in una nota.

Quanto dureranno i lavori? “I tecnici stanno ultimando le ricognizioni per stimare la data di conclusione dei lavori, che verra’ comunicata nei prossimi giorni, e per studiare soluzioni di mobilita’ alternativa, anche prevedendo l’utilizzo di servizi sostitutivi”.

È subito bufera sui social che non ‘gradiscono’ il tempismo di Atac, scrive Danilo: “Tempismo perfetto! Ricominciano le lezioni in presenza alla Sapienza e, con l’emergenza COVID in corso, PROPRIO Policlinico deve chiudere ora?“. “In Giappone sostituiscono le scale mobili delle metro in un giorno, senza chiudere le stazioni. Per non creare disagio alle persone. Ma si sa, quello è un altro mondo“, gli fa eco Thelma.

“Due servizi essenziali, Policlinico Umberto primo e biblioteca nazionale centrale, non raggiungibili con la metropolitana?!“, sottolinea Pat. Ma c’è anche chi apprezza: “Eccheppalleeee tutti a lamentarsi. Ma uno intelligente che dice menomale era ora no? Potete benissimo andare a piedi dalla prima fermata agibile. So 10 minuti. Oppure prendete il tram per arrivare a policlinico“.

Conclude Fabio, come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it): “….la Salerno Reggio Calabria l’hanno finita prima…..”