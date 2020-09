GF Vip: Gabriel Garko fa coming out nella casa

GF Vip, il coming out di Gabriel Garko dentro la casa: la star de “L’onore e il rispetto” si racconterà il 3 ottobre nel salotto di Verissimo

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5, Gabriel Garko è entrato nella casa più spiata d’Italia per leggere una lettera a cuore aperto alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco attraverso cui ha confessato, con la voce strozzata dalle lacrime, di avere un “segreto di Pulcinella“, che ha tenuto nascosto per troppo tempo.

“Ho ritrovato il bambino dentro di me, gli ho fatto ripercorrere tutta la mia vita fino ad oggi. Dopo anni mi sento libero, ho voglia di vivere la mia vita con te come amica. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà“, ha detto l’attore.

Alfonso Signorini, conduttore del reality show come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha chiesto a Garko quale fosse questo segreto che si porta dietro da tantissimo tempo. La risposta dell’attore è inequivocabile: “Lo devo spiegare proprio a te? Non mi sembra il luogo adatto. Non credo ci sia bisogno di tante spiegazioni, siamo nel 2020”. Un coming out non del tutto confermato quello della star de ‘L’onore e il rispetto, che non ha voluto svelare nessun altro dettaglio perché si racconterà il 3 ottobre nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.