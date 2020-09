Conte chiude a Quota 100: non sarà rinnovata

Per il premier Giuseppe Conte Quota 100 non sarà rinnovata” E sulle pensioni dice: “Serve una lista dei mestieri usuranti”

“Quota 100 è un progetto triennale ed era un progetto di riforma che suppliva a un disagio sociale che si era creato. Quello di persone che si sono viste allontanare di molti anni la finestra pensionistica. Scadrà l’anno prossimo come ricordato. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di quota 100“. Lo dice il premier Giuseppe Conte partecipando al Festival dell’Economia, come spiega la Dire (www.dire.it).

“DIFFERENZIARE ETÀ PER I LAVORI USURANTI”

“Io spero che tra le varie riforme, noi avremo il coraggio di metterci intorno a un tavolo e fare la lista dei lavori usuranti”, dice Conte a proposito della riforma delle pensioni. “Boeri è professore universitario e arriverà lavorando a 70 anni, ma chi lavora in altoforno, in acciaierie… a loro non possiamo prospettare una vita lavorativa così lunga. Dobbiamo differenziare”.