Amedeo Preziosi pubblica il brano “Mai più”

“MAI PIÙ” è il nuovo singolo in cui Amedeo Preziosi risponde – nel suo stile e con la sua energia – a chi, anziché mettersi alla prova per lasciare il proprio segno, prova solo a demolire quello altrui… Ma certo Amedeo non è qualcuno che si possa ‘colpire’ così!

Sul suo canale IG Amedeo ha pubblicato un nuovo reel dove “le prende”, ma reagisce. Non parliamo certo di violenza fisica, ma della non meno dolorosa e pericolosa violenza psicologica che passa attraverso le parole, ancor più oggi che i social diventano spesso l’arena in cui i leoni da tastiera ruggiscono la loro frustrazione… Ma hanno trovato quello sbagliato, perché… “Io non taccio parto a razzo e non mi fermerò mai più!”

E ai molti che non accettano che Amedeo sia qualcosa di più di Fumagalli, lui risponde in questo modo: “MAI PIÙ è un brano molto personale, un brano che parla di me, di quello che ho passato e di quanto io stia lottando per ottenere ciò che voglio. Ho voluto raccontare di quanto sia complicato crearsi una credibilità in questo mestiere, intendo una reale, e non fingersi quello che non si è. Ho voluto raccontare che – per quanto sia difficile – bisogna sempre inseguire i propri sogni, anche quando si ha tutti contro: non è importante che gli altri credano in te, l’unica cosa che conta è che sia tu a crederci”

Il singolo è in radio e nei digital store.

AMEDEO PREZIOSI

Milanese, classe 1996, appassionato di tecnologia e videomaking, Amedeo Preziosi pubblica giovanissimo il suo primo video su Youtube. Grazie ai suoi video parodistici che strappano sempre una risata, in soli due anni è diventato uno degli youtuber più amati ed importanti d’Italia con 2,4 milioni di iscritti al proprio canale. I suoi video sono stati visualizzati quasi 700 milioni di volte.

Ma la sua vera grande passione è la musica… Il ragazzo dal microfono tatuato sul petto nel 2016 pubblica il suo primo singolo «Delirio» prod. DJ Matrix, che raggiunge quasi 8,5 milioni di views e oltre 2 milioni di streaming su Spotify.

Il secondo singolo, «Scusate per il disagio», esce l’anno successivo insieme ad altri due youtuber di grande popolarità: Riccardo Dose e Awed, realizzando 29,5 mln di views, oltre 7 milioni di straming e diventando Disco D’Oro. Nel 2018 sempre con Dose ed Awed esce «Ho anche dei difetti» che si conferma un successo sia su Youtube con 5,1 milioni di views che su Spotify con oltre 3,5 milioni di streaming.

Il 2019 è un anno molto importante per Amedeo: il 22 febbraio esce il suo nuovo singolo “Anche se non trappo” (2,8 milioni di views e 1,7 milioni di streaming) scritto insieme a Gabry Ponte e DJ Matrix, diventato tormentone della nightlife italiana e che consolida Amedeo come performer musicale nel panorama della musica club della nostra penisola.

A luglio del 2019 esce per Sony il terzo atteso singolo insieme a Riccardo Dose e Awed: “Che disastro” (2,5 milioni di views e 3 milioni di streaming).

2020: un anno di musica! Prima con “Range Rover” che, nonostante le enormi difficoltà dovute al momento particolare che abbiamo vissuto, riesce a superare in pochi mesi 2.300.000 ascolti su Spotify! A giugno Amedeo è uno dei protagonisti di “Faccio la brava”, il singolo di DJ Matrix che lo vede cantare al fianco di Cristina D’Avena, mentre il 10 luglio ha pubblicato un vero e proprio “inno della riscoperta della bellezza del nostro paese” “Liberty City”.