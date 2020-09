The Batman, svelata nuova locandina con Pattinson

Nelle ultime ore è stata rilasciata la nuova locandina di The Batman di Matt Reeves. Un nuovo dettaglio sul film che arriva dopo l’interruzione delle riprese a causa della positività al Coronavirus di Robert Pattinson.

L’isolamento di Pattinson, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha inevitabilmente rallentato le riprese. Una brutta notizia per i fan, che però possono tirare un sospiro di sollievo. Il regista, infatti, ha annunciato che il set riprenderà a breve e che proseguirà spedito verso la fine. Quindi, la speranza che il film possa uscire l’1 ottobre 2021 c’è.

IL CAST

Nel cast del film The Batman, al fianco di Pattinson, vedremo nei panni dei personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano in quello di Edward Nashton; Jeffrey Wright in quello di James Gordon del GCPD; John Turturro in quello di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard in quello del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson in quello della candidata sindaco Bella Reál; Andy Serkis in quello di Alfred e Colin Farrell in quello di Oswald Cobblepot.