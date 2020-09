Previsioni meteo 26 settembre: le piogge si spostano al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 26 settembre: breve tregua dal maltempo sulle regioni del Nord e del Centro Italia, piogge al meridione

Condizioni meteo all’insegna del maltempo su praticamente tutta l’Italia in questo ultimo fine settimana di settembre dai tratti autunnali. Dopo le forti piogge che nella giornata di ieri hanno colpito il Nord e il Centro, su queste zone nella giornata di oggi avremo una breve tregua. Le precipitazioni si sposteranno verso Sud, dove non mancheranno temporali e locali grandinate. Temperature in netto calo su tutta la Penisola, con possibilità di neve sull’arco alpino oltre i 1500 metri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF anche nella giornata di domenica avremo tempo instabile sulle regioni settentrionali e centrali con valori termici inferiori alla media del periodo. Da lunedì, però, le temperature inizieranno gradualmente a risalire.

Intanto per oggi, sabato 26 settembre 2020, al Nord Italia tempo instabile sulle aree orientali con piogge e temporali sparsi, locali nevicate sui rilievi alpini oltre i 1500-1700 metri. Clima più asciutto altrove

Al Centro variabilità sparsa ad ampi tratti perturbata specie su coste tirreniche e zone interne, più asciutto soltanto tra Umbria occidentale e Toscana.

In Toscana tempo in prevalenza stabile nella giornata di sabato con cieli generalmente poco nuvolosi su gran parte della regione, possibili piogge sulle zone interne e sulla costa. Maltempo atteso per domenica con piogge abbondanti al mattino, fenomeni molto intensi nelle ore pomeridiane su tutto il territorio; in serata le precipitazioni si estenderanno sempre su tutti i settori, ma saranno più deboli. Non si escludono fiocchi fino a 1500 metri di quota.

Condizioni di maltempo diffuso specie nel Sud peninsulare con temporali anche intensi lungo le regioni tirreniche, nuovo peggioramento in nottata a partire dalla Sardegna.

In Calabria tempo instabile nella giornata di sabato con piogge e temporali diffusi su gran parte della regione, generalmente più asciutto sui settori meridionali. Cieli nuvolosi domenica, isolate piogge sul Tirreno nelle ore diurne, mentre in serata il peggioramento investirà l’intera regione con piogge e temporali molto intensi.

Temperature in sensibile calo da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.