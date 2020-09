L’Elfo canta il Vangelo II Luka: fuori il disco del rapper

Sedici tracce per quello che è stato descritto come il disco più maturo della sua produzione. L’Elfo pubblica “Vangelo II Luka”, il suo nuovo album fuori in formato fisico e digitale su etichetta Polydor/Universal Music.

Anticipato da quattro singoli – “Made in Catania”, “Come Gesù”, Boogie Woogie” e “Si Cummati”– , il nuovo album, prodotto da Funkyman, è stato scritto completamente da L’Elfo con la collaborazione di vari artisti della scena rap italiana: Ensi, Cromo, Clementino, Vacca, Nerone e due giovani cantautrici (Ludovica Caniglia in “Filo Spinato” e Niah Steiner in “Gig Robot”).

“Vangelo II Luka” è un progetto a cui L’Elfo lavora da tempo e l’idea del titolo nasce dal suo quaderno, una sorta di diario dove il rapper siciliano da sempre annota testi, pensieri e idee quasi fosse appunto un vangelo.

“Non sono mai molto bravo a parlare della mia musica e dei miei progetti però ho la sensazione che questo disco “Vangelo II Luka” sia il lavoro più maturo che ho fatto finora. – spiega il rapper siciliano –. Ci sono molte cose che definirei diverse, sto prendendo una piega molto interessante artisticamente, spero e credo che questo disco ne sarà la prova. In questo disco ho messo tutta la mia essenza, il mio stile, sempre in evoluzione, e soprattutto il mio messaggio, che è sicuramente diverso dal 99% dei rapper/trapper mainstream di oggi”.

