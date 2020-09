Leighton Meester e Adam Brody di nuovo genitori

Leighton Meester e Adam Brody hanno allargato la famiglia. La coppia ha dato il benvenuto al secondogenito: un maschietto che arriva dopo la sorella, Arlo Day, nata il 4 agosto 2015, un anno dopo il matrimonio dei due attori.

A dare la notizia è stato il neo-papà, che ha scelto Twitch Tv, la piattaforma di proprietà di Amazon, per annunciare l’arrivo del bebè.

“Ho un nuovo bambino. Dall’ultima volta che ho giocato, ho un nuovo bambino”, ha detto il 40enne, ex star di The O.C. Il piccolo, dice orgoglioso il genitore “è un sogno. Il bambino dei sogni”.

La gravidanza, come sempre vissuta dalla coppia in estrema privacy come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata ufficializzata a marzo quando i paparazzi hanno fotografato Leighton con il pancione in giro per Los Angeles.