In arrivo nel 2021 oltre 200 nuove emoji

Dal cuore in fiamme al set della donna con la barba: annunciate oltre 200 nuove emoji in arrivo nel 2021

È l’inclusione il tema principale del set Emoji 13.1, la nuova serie di icone in arrivo nel 2021. Tra le 217 faccine che verranno rilasciate, ben 210 riguardano le varianti di tonalità della pelle, ancora assenti tra le scelte delle emoji di coppia e famiglia.

A queste, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si aggiungono sette icone tutte nuove, incluse un cuore in fiamme, una faccina con gli occhi a spirale e una donna con la barba.

Annunciato dall’Unicode Consortium, l’organizzazione responsabile della creazione di emoji, il nuovo roll out sarà, in realtà, un aggiornamento della versione 13.0, in arrivo entro fine anno. Emoji 13.1 andrà infatti a coprire l’assenza di un set vero e proprio nel 2021, slittato al 2022 a causa dell’emergenza covid-19.