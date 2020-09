Sei personaggi in cerca d’attore al Teatro degli Eroi

Sei personaggi in cerca d’attore, commedia scritta e diretta da Emilia Miscio, torna in scena al teatro degli Eroi di Roma dal 24 al 27 settembre

La comicità di Emilia Miscio arriva al teatro degli Eroi di Roma con una delle sue commedie di maggior successo, Sei personaggi in cerca d’attore.

Dal 24 al 27 settembre la compagnia Sogni di Scena tornerà sul palco con la frizzante commedia nella commedia scritta e diretta dalla regista romana, che gioca sul titolo dall’inconfondibile richiamo pirandelliano per dare vita a due gialli intersecati tra loro, due presunti casi di omicidio, ovviamente a ritmo di gag e ritmi incalzanti. Le peggiori angosce di attori e addetti ai lavori rappresentate da un testo che cita e omaggia una moltitudine di opere teatrali e cinematografiche che hanno mostrato al pubblico il misterioso e folle mondo del dietro le quinte.

Un gruppo di attori si trova in teatro per l’ennesima replica di uno spettacolo: un giallo ambientato negli anni ’30 in Inghilterra. A seguito della presunta morte di uno degli attori, questo viene sostituito all’ultimo momento dal fonico, che si offre di interpretare il ruolo mancante. Di conseguenza, la regista decide di sostituire il fonico in cabina regia.

La vicenda dà vita a una serie di errori a catena e situazioni paradossali che si avvicendano sul palco, mettendo a dura prova gli attori, costretti a improvvisare per porre rimedio a una replica che si preannuncia disastrosa!

“Sarà impossibile non ridere”

“Si tratta di esercizi di improvvisazione che, sebbene voluti dal testo, mettono in luce la bravura degli attori e soprattutto i meriti dell’autrice che ha saputo disegnare un vero e proprio ‘gioco’ di errori teatrali.”

Unfolding Roma

“Come in ‘Rape rosse bucate’, anche in ‘Sei personaggi in cerca d’attore’ Emilia Miscio riesce a dare vita ad uno spettacolo divertente e brillante, in cui il pubblico non smette di ridere, perfetto per chi vuole trascorrere un’ora e mezza all’insegna della comicità, della suspense e del divertimento.”

ItaliaPost

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’ATTORE

ovvero il giallo del giallo

un errore di commedia scritto e diretto da Emilia Miscio

con Simone Giulietti, Laura Pacini, Valerio Massari, Ambra Lucchetti, Cristiano Migali, Massimo Folgori, Giulia Maria Gallo, Veronica Cinque, Francesca De Felice, Marco Gargiulo.

Direttore di scena: Simona Borrazzo

Fonica: Giorgia Caredda

TEATRO DEGLI EROI (via Girolamo Savonarola, 36 – Roma)

Dal 24 al 27 settembre 2020

Dal giovedì al sabato ore 21.00; domenica ore 17.30

PRENOTAZIONI: 3470619618 – 0639745514

INTERO 15,00 €

RIDOTTO 12,00 € (over 65 e studenti)

www.teatrodeglieroi.it

www.compagniateatralesognidiscena.it