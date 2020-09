Samsung svela le funzioni del Galaxy S20 Fan Edition

Il Galaxy S20 Fan Edition è lo smartphone economico di Samsung: funzionalità di un top di gamma ad un prezzo accessibile

Tripla fotocamera di livello professionale, nuovi colori vivaci, innovazioni all’avanguardia e prezzo ‘economico’. Samsung ha svelato il ‘Galaxy S20 Fan Edition’ (FE), ultimo arrivato nella rosa di prodotti della casa sudcoreana. Il nuovo smartphone combina un design raffinato alle caratteristiche distintive del top di gamma ‘Galaxy S20′, come il display da 120Hz, la fotocamera con intelligenza artificiale, il processore avanzato, la connettivita’ ultra-veloce, la batteria a lunga durata e la memoria interna espandibile. Il tutto ad un prezzo accessibile di 699 euro.

Per riflettere il gusto personale, ‘Galaxy S20 Fan Edition’ e’ disponibile in sei colori esclusivi: ‘Cloud Red’, ‘Cloud Orange’, ‘Cloud Lavender’, ‘Cloud Mint’, ‘Cloud Navy’ e ‘Cloud White’. Inoltre, il nuovo smartphone e’ caratterizzato da una speciale finitura che riduce al minimo le impronte digitali sul retro del dispositivo. ‘Galaxy S20 FE’ sara’ in vendita a partire dal 2 ottobre nella versione 4G ad un prezzo consigliato di 669 euro e, solo su Samsung.com e Amazon, nella versione 5G ad un prezzo consigliato di 769 euro.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è possibile prenotare il dispositivo fino all’1 ottobre su Samsung.com. Effettuando il preorder, gli utenti potranno scegliere di ricevere in omaggio la nuova smartband ‘Galaxy Fit’, oppure, per gli appassionati di gaming, 3 mesi di abbonamento ‘Xbox Game Pass Ultimate’ e il Game Controller dedicato.