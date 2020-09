Leucemia mieloide acuta, approvata azacitidina orale

Leucemia mieloide acuta: la statunitense Fda approva la formulazione orale di azacitidina per il trattamento post chemioterapia

L’Fda ha approvato la formulazione in compresse di azacitidina per il trattamento continuo dei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta che hanno ottenuto la prima remissione completa (CR) o la remissione completa con recupero ematologico incompleto (CRi) a seguito della chemioterapia intensiva di induzione e che non sono in grado di completare il trattamento.