Fundamenta 187 all’Arsenale Novissimo di Venezia

I libri sommersi e distrutti dall’Acqua Granda diventano le colonne della cultura nell’opera di Ivana Galli allo Spazio Thetis all’Arsenale di Venezia

L’opera di Ivana Galli “Fundamenta 187”, presentata in anteprima presso lo Spazio Thetis all’Arsenale Novissimo di Venezia, è figlia di un vedere attento e minuzioso, incantevole per la semplicità con cui si mostra. Nasce dalla materia povera, dispersa, galleggiante, ma qui posta ad emblema della sensibilità che deve essere portata verso gli oggetti che racchiudono il nucleo fondante di un’identità culturale.

Il 12 novembre 2019 Venezia è travolta da un’Aqua Granda che arriva a 187 cm. E Ivana non può rimanere indifferente davanti alla drammaticità di quei giorni: tra i danni gravissimi causati dall’acqua alta che ha nuovamente messo in ginocchio la Città e i suoi abitanti, molte librerie veneziane hanno perso centinaia, forse migliaia di volumi. È proprio da questo luogo, culla di antica saggezza, che proviene la quasi totalità dei libri utilizzati dalla Galli per realizzare “Fundamenta 187”. Grazie alle numerose donazioni di enti e privati, Ivana ha saputo comporre un monumento alla cultura: sei colonne di libri, antonomasia del sapere, base solida della cultura che si erigono verso il cielo e continuano simbolicamente a sostenere la città.

Per necessità legate al COVID l’Opening sarà solo ad invito ma, a partire da lunedì 21 settembre sarà possibile visitare l’opera allo Spazio Thetis oppure presso lo studio di Ivana Galli a Forte Marghera. Per informazioni e prenotazioni: info@ivanagalli.it – robert@rcphillips.eu – info@fg-comunicazione.it

Ivana Galli, nata a Venezia, è musicista e scultrice e ha quale forma d’espressione elettiva la fotografia, mestiere che inizia ad apprendere fin da giovanissima nel laboratorio fotografico del padre. Nel suo percorso ha avuto modo di sperimentare e di esprimersi spaziando con grande eclettismo nei vari ambiti artistici. È un’artista già conosciuta ed apprezzata a Venezia: lo scorso anno è stata una dei “Friends” che ha aderito alla grande mostra-happening che ha animato lo splendido parco dello Spazio Thetis in concomitanza di Biennale arte 2019, riscuotendo un grandissimo successo di critica e pubblico, e con la personale “In Embryo”, contemporaneamente si è messa in luce con “Ritratto Scomposto” una personale di ritratti fotografici partecipando al Macro di Roma, allo Spazio Tadini di Milano e al Festival della filosofia di Modena. Il suo atelier si trova presso il “Forte Marghera” nell’immediato entroterra veneziano.

Fundamenta 187, è un’opera che si presenta in un’eleganza e una sobrietà quasi disarmanti, ma che racchiude in sé una poetica e un significato estremamente profondi: storie, racconti, leggende, tradizioni salvate da una fine non meritata.