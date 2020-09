Flo in radio con il brano “L’uomo normale”

Flo in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “L’uomo normale” che anticipa il nuovo album di inediti

‘L’uomo normale’ è il nuovo brano di Flo, in uscita sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

È possibile ascoltare il brano sui digital store a questo link: https://backl.ink/142669049

A distanza di due anni dall’ultima pubblicazione ufficiale, l’artista partenopea annuncia così il nuovo progetto discografico, che vede la produzione artistica dal noto produttore francese Sebastien Martel. Il nuovo album di inediti, dal titolo 31SALVITUTTI, uscirà il prossimo 13 novembre (produzione Arealive srl – distribuzione Believe Digital).

L’uomo normale è colui che è inconsapevole di quanto razzismo, di quanta omofobia, di quanto fascismo si nasconde dentro i suoi gesti quotidiani. Non è il criminale o il serial killer, ma il nostro vicino di casa, nostro padre, un nostro collega di lavoro. È colui che lavora per la famiglia e quindi pretende che il figlio sia un campione per forza; che non picchia la moglie, ma le impone come vestirsi; che tollera gli stranieri e non ha nulla contro i gay.

L’uomo normale forse siamo noi.

BIO

Cantautrice, attrice di teatro e imprevedibile entertainer, Flo è un’artista che seduce grazie ad una vocalità viscerale e una scrittura originale e suadente.

Instancabile avventuriera, nella musica e nella vita, viaggia alla continua ricerca di confini da oltrepassare, storie da ascoltare ed emozioni da sfidare. Le sue performance sono ritmo che coinvolge, racconto che affascina, rito, danza, impulsi di vitalità e passione. Un affascinante equilibrio tra l’estasi, la malinconia e la teatralità tipiche del Sud Italia.

Ha debuttato giovanissima nel mondo del teatro musicale, sotto l’egida di Claudio Mattone. Nel 2014 esce in Europa il suo primo disco “D’AMORE E DI ALTRE COSE IRREVERSIBILI” che, accolto con grande entusiasmo dalla critica e dal pubblico, otterrà alcuni tra i più importanti riconoscimenti italiani (Premio Musicultura 2014, Premio “Radio Rai 1” per la Migliore musica a Musicultura 2014, Premio Assoluto Andrea Parodi 2014, Migliore musica al Premio Parodi 2014, Miglior arrangiamento al Premio Parodi 2014).

A due anni di distanza incide “IL MESE DEL ROSARIO” (Miglior testo al premio Bianca d’Aponte 2014, Premio Musicultura 2015, tra i candidati alle Targhe Tenco nelle categorie “Miglior disco dell’anno” e “Miglior canzone”).

Nel 2018 esce il suo terzo disco “LA MENTIROSA”, che la consacra tra le più raffinate cantautrici della cosiddetta World music d’autore. Alcuni tra i più importanti giornali musicali d’Europa (fRoots, Songlines etc…), hanno scritto di lei come di un’artista dallo stile inconfondibile, dal linguaggio ricco di riferimenti e contaminazioni eppure inedito e personale.

Nel corso della sua carriera ha inciso e condiviso il palco con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava, Jorge Hernandez, Giovanni Guidi, Luca Aquino, Vincenzo Zitello, Elena Ledda e Paolo Angeli.

In teatro è stata protagonista di spettacoli musicali e di prosa, diretta da registi come Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice, Massimo Luconi, Claudio Di Palma, Michele Schiano di Cola, Sarasole Notarbartolo, Claudio Mattone, Gino Landi, mentre attualmente è al fianco di Daria Bignardi nel reading “La coscienza dell’ansia”.

Ha realizzato colonne sonore per il cinema e per il teatro, ha condotto un ciclo di puntate dedicate alla musica per la radiotelevisione svizzera, partecipato a diversi documentari per la Deutschlandfunk Kultur e pubblicato numerosi articoli di costume.

A novembre 2020 è prevista l’uscita di “31SALVITUTTI”, il suo quarto album di inediti, prodotto dal francese Sebastien Martel. Nella primavera del 2021 uscirà in Europa “Brave Ragazze”, un lavoro di ricerca, traduzione e reinterpretazione di canzoni, firmate dalle più coraggiose cantautrici del mondo latino e mediterraneo.

TESTO

L’UOMO NORMALE

Mezzanotte, tesoro

cammina veloce

quando arrivi a casa scrivimi

che è pieno di indiani

E sei più bella adesso

con qualche chilo addosso

che se devi piacere a me

che ti importa del resto

Fragile io? Ma di che cosa parli?

Cosa c’entra l’insicurezza

con un paio di schiaffi

E neppure la violenza

è questione di rispetto

che se offendi la mia squadra

certamente reagisco

Con le buone non si ottiene niente

Ed io non sono un fesso

Vacanze d’ Agosto, sai che meraviglia

Perché alla fine ciò che conta

è sempre la famiglia.

L’allenatore non capisce

che ho figlio eccezionale

e se domenica resta in panchina

finisce male

Perché lavoro tutto il giorno

e non gli faccio mancare niente

e non voglio che sia timido,

io lo voglio vincente

Il rumore che arriva

dalla casa accanto

litigavano spesso, non so

poi d’altro canto

Il fatto è che in Italia

nessuno va in prigione

Che se lo giocano a dadi

quest’altro barcone

Io non sono razzista però

Io non sono violento però

Io non sono fascista però

Sono l’uomo normale

Io non sono arrivista però

Io non sono geloso però

Bla, bla, bla però

Sono l’uomo normale

Mezzanotte tesoro,

in giro fino a quest’ora

poi se si mette male

non dire una parola

Io lavoro tutto il giorno

e non ti faccio mancare niente

e c’ho una reputazione

Cosa pensa la gente

della coppia tradizionale

come quella dei miei

Io sono uno aperto,

ho tanti amici gay

Vacanza d’ Agosto, sai che meraviglia

Perché alla fine ciò che conta

è sempre la famiglia.

Io non sono razzista però

Io non sono violento però

Io non sono fascista però

Sono l’uomo normale

Io non sono arrivista però

Io non sono geloso però

Bla, bla, bla però

Sono l’uomo normale

Questo però è un però di troppo

Questo però, appanna lo specchio

E fa dente per dente

e fa occhio per occhio

Divide me e te

divide noi e loro

e crolla tutto

Mezzanotte tesoro