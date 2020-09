Farmaci tumore al seno: Gilead compra Immunomedics

Gilead Sciences chiude un accordo per quasi 21 miliardi di dollari per l’acquisto della biotech Immunomedics e del suo farmaco per il tumore al seno

Gilead Sciences ha concluso un accordo per quasi 21 miliardi di dollari per l’acquisto della biotech Immunomedics e del suo prezioso farmaco per il cancro al seno.

Prima dell’accordo, Immunomedics aveva un valore di mercato di circa 10 miliardi di dollari e il prezzo delle azioni quest’anno è già a salito del 99%.

Con sede in Usa a Morris Plains, nello stato di New York, Immunomedics ha sviluppato e commercializza il Trodelvy (acituzumab govitecan-hziy), un farmaco già approvato per il cancro al seno triplo negativo, la forma più difficile da trattare e più bisognosa di nuove cure. Approvato dall’Fda nel mese di aprile, è il primo coniugato anticorpo-farmaco (ADC) che prende di mira l’antigene Trop-2, così come il primo ADC approvato negli Stati Uniti per questa indicazione.

Oltre al cancro al seno triplo negativo, Trodelvy è anche valutato in uno studio di Fase 3 come terza linea di trattamento per il cancro al seno HR+/HER2- ed è in uno studio di Fase 2 per la registrazione nel cancro alla vescica. Ulteriori studi in corso stanno valutando il potenziale di Trodelvy come trattamento per il cancro ai polmoni non a piccole cellule e altri tipi di tumori solidi.

Trodelvy è in fase di studio sia come monoterapia che in combinazione con gli inibitori dei checkpoint e altri farmaci non immuno-oncologici, da parte di Immunomedics e investigatori indipendenti. Ulteriori dati clinici sul farmaco saranno presentati all’ESMO la prossima settimana.

Nei primi due mesi sul mercato, Trodelvy ha registrato vendite nette di 20,1 milioni di dollari e nel 2022, la società di analisi di mercato Jeffrey ne prevede vendite per quasi $500 mln.

Da anni Gilead cerca di costruire un portafoglio di terapie oncologiche e l’acquisizione di Immunomedics, seppure a caro prezzo, le darà una base consolidata in questo settore. La società di Foster City, in California, è nota soprattutto per i suoi farmaci per l’epatite C e le terapie contro l’Hiv e per i farmaci a base di CAR-T. Più di recente, è balzata alla ribalta per il farmaco antivirale remdesivir che l’Fda e l’Ema hanno autorizzato per l’uso contro il Covid-19.

L’amministratore delegato di Gilead, Daniel O’Day, che ha preso il timone nel marzo 2019, da allora ha concluso svariati accordi volti a rafforzare il portafoglio della società. Nel 2019, la società ha investito più di 5 miliardi di dollari in una partnership con la società biotecnologica belga Galapagos NV. All’inizio di quest’anno, ha pagato circa 5 miliardi di dollari per la società biotech Forty Seven e il suo farmaco sperimentale magrolimab studiato in alcune patologie ematologiche.