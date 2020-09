Esce Midnight Sun: torna in libreria la saga Twilight

Esce oggi Midnight Sun: torna in libreria la saga di Twilight. Il romanzo di Stephenie Meyer è pubblicato nel nostro Paese da Fazi Editore

A 12 anni dalla parola “fine”, torna in libreria un nuovo romanzo della saga di Twilight. Come preannunciato, esce il 24 settembre per Fazi Editore “Midnight Sun”, quinto capitolo della serie letteraria di Stephenie Meyer. Il libro non è un sequel, piuttosto un “reboot”: racconterà, infatti, la storia d’amore tra Bella e Edward dal punto di vista del vampiro.

Una nuova svolta decisamente oscura, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che approfondirà anche il passato di Edward e la complessità dei suoi pensieri interiori. Come può innamorarsi di Bella quando sa che sta mettendo in pericolo la sua vita?