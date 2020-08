Midnight sun arriva in libreria a settembre

Dopo l’uscita negli USA il libro Midnight Sun sta per arrivare in Italia: il nuovo romanzo di Stephenie Meyer sarà disponibile dal 24 settembre

Dopo il successo della saga di Twilight che vanta 160 milioni di copie vendute in tutto il mondo di cui più di 5 in Italia, negli Stati Uniti è arrivato il nuovo capitolo firmato da Stephenie Meyer che torna sulla storia d’amore tra Bella Swan ed Edward Cullen.

‘Midnight Sun’, questo il nuovo titolo, è disponibile negli Usa da pochi giorni mentre le fan italiane dovranno attendere fino al 24 settembre, data in cui uscirà il libro per Fazi Editore.

Un vero e proprio evento editoriale mondiale quello di ‘Midnight sun’, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), con una lunga storia alle spalle: nel 2008 la pubblicazione era stata posticipata ‘a data da destinarsi’ dopo che una prima bozza del romanzo era circolata illegalmente.

Diversamente da quanto successo finora, in cui veniva descritto solo il punta di vista di Bella, con l’arrivo del nuovo capitolo della ‘Twilight saga’ conosceremo finalmente la versione della storia di Edward. Vissuto nei panni del bellissimo vampiro, il racconto assume una veste più oscura e tormentata: l’incontro con Bella è la cosa più spaventosa e più intrigante che gli sia mai successa nella sua lunga vita. “Spero che questo libro dia ai miei lettori la possibilità di vivere per un po’ in un mondo immaginario. Non posso dire quanto apprezzo la loro pazienza e il loro supporto durante gli anni che mi sono stati necessari per finire ‘Midnight Sun‘”, ha scritto l’autrice nell’annuncio del nuovo libro.