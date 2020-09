Zac Efron e Vanessa Valladares nuova coppia

Zac Efron non è più single. L’attore è stato avvistato con quella che si dice sia la nuova fiamma, Vanessa Valladares. A pranzo insieme e poi in giro a Lennox Head, vicino a Bayron Bay in Australia. Efron attualmente vivrebbe proprio nel continente dove avrebbe trovato stabilità in seguito ai lunghi viaggi realizzati per il documentario Netflix “con i piedi per terra”.

L’intenzione è quella di ritornare a Los Angeles solo per impegni lavorativi. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, infatti, il 32enne avrebbe cancellato un viaggio di ritorno diretto nella sua città ed esteso il visto turistico da 3 mesi a un anno.

Insomma, un vero e proprio colpo di fulmine scattato in un ristorante in cui Vanessa lavorava come cameriera. L’ex star di High School Musical, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), avrebbe proprio perso la testa per la 25enne.