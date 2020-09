Regionali, mea culpa di Salvini: “Errori in Puglia e Campania”

Elezioni regionali, il leader della Lega Salvini: “Abbiamo sbagliato in Puglia e Campania, offerta non all’altezza”

“Abbiamo sbagliato qualcosa se gli elettori scelgono gli avversari nonostante i mille problemi causati in Puglia. Evidentemente la nostra offerta non e’ stata all’altezza, come in Campania, si sono scelte candidature…. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a ‘Mattino cinque’ su Canale 5 commentando i risultati delle elezioni regionali.

COMUNALI: ROMANI E MILANESI SI ASPETTANO SINDACI MIGLIORI

“L’anno prossimo ci saranno da scegliere i nuovi sindaci a Roma, Torino, Bologna, Napoli, Milano. I romani si aspettano un’offerta migliore rispetto alla Raggi e i milanesi qualcosa di diverso da Sala che ormai si e’ seduto. Il centrodestra, e in primis la Lega, ha l’onore e l’onere di scegliere persone credibili” spiega Salvini come riferisce la Dire (www.dire.it).

SALVINI: NESSUNA RIVALITÀ CON ZAIA, LAVORIAMO INSIEME

“La lista Zaia e’ composta da sindaci della Lega e tutti i candidati eletti sono della Lega. Ma va benissimo, nessun tipo di rivalita’ interna ne’ con Luca ne’ con altri governatori, lavoriamo insieme e valorizzo squadra”.

GOVERNO FINO AL 2023? DIFFICILE, NON VANNO D’ACCORDO SU NULLA

“Penso sia difficile” che questo governo arrivi a fine legislatura, “non vanno d’accordo su una cosa”. Nell’ultimo anno sfido chiunque a trovare una “riforma fatta da questo governo su tasse, giustizia, lavoro, scuola, universita’ e pensioni. Non vanno d’accordo su niente”.