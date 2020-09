Parma: la realtà aumentata arriva al museo Glauco Lombardi

A Parma con la realtà aumentata della startup Arternative la duchessa Maria Luigia prende vita al museo Glauco Lombardi

Non meravigliatevi se dal prossimo mese, visitando il Museo Glauco Lombardi di Parma, potreste incontrare la duchessa Maria Luigia… magari impegnata al pianoforte, o intenta a leggere una delle lettere del consorte Napoleone Bonaparte.

Sabato 26 settembre 2020 verrà infatti presentata la nuova audioguida multimediale del Museo, realizzata da ARTernative-QuickMuseum, startup di Parma specializzata nella creazione di percorsi museali innovativi e coinvolgenti. Tramite realtà aumentata, contenuti audio e riprese video, l’ex imperatrice prenderà vita per interagire con il visitatore e raccontare la sua storia, sala dopo sala, rendendo ancor più ricca la straordinaria collezione a lei dedicata.

Una app per visitare il museo

Al visitatore basterà scaricare gratuitamente l’app QuickMuseum (per Android e iOS) e cercare tra i musei il Glauco Lombardi. Dopodiché potrà scegliere tra due diversi percorsi, uno basato sul tempo di visita e l’altro basato sulla scelta dei temi da approfondire. A questo punto comincia la visita vera e propria accompagnati da 26 audioguide, in italiano e in inglese, e spettacolari video in realtà aumentata.

Oltre al percorso audio infatti, il visitatore avrà l’opportunità di incontrare, in alcune sale del Museo, la stessa duchessa Maria Luigia, o potrà anche imbattersi nella sfuggente figura di Napoleone Bonaparte, la cui storia viene raccontata in controluce dalla vita della duchessa, sua seconda moglie!

La tecnologia della realtà aumentata ha permesso infatti di creare nelle sale del Museo alcuni punti di contatto che, attraverso lo schermo di tablet e smartphone, mostreranno la sovrana intenta alle sue tipiche occupazioni, mentre parla di sé e della sua avvincente storia personale.

L’interprete, al secolo Orsola Maria Rossi, è stata scelta grazie a un casting che ha visto la partecipazione di decine di ottime candidate e la presenza in giuria di Mauro Coruzzi, affiancato naturalmente dai rappresentanti del Museo, Arternative, Kaos Teatri, per le riprese di Spazio 5/a. Pieghe Perfette, gruppo di CNA Parma, ha curato acconciatura e trucco di Maria Luigia, mentre la Sartoria della Fondazione Teatro Regio di Parma ha reso disponibile il costume della duchessa.

L’appuntamento di sabato 26 settembre

La presentazione avrà luogo sabato 26 settembre 2020, alle ore 11.00, nel Salone delle Feste del Museo Glauco Lombardi alla presenza di Orsola Maria Rossi, dell’imperatore Napoleone (al secolo Roberto Colla) e di parte del suo seguito; a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, il numero di visitatori sarà contingentato, dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza, si dovrà indossare la mascherina e sottoporsi alla misurazione obbligatoria della temperatura all’ingresso.