March online con il videoclip di “Sipario”

Online il videoclip di “Sipario”, nuovo singolo del cantautore sardo March (nome d’arte di Marcello Mereu) in collaborazione con Anna Fronteddu

Disponibile online il videoclip di “Sipario” (etichetta Cello Label / distribuzione The Orchard), nuovo singolo del cantautore sardo March. (nome d’arte di Marcello Mereu) in collaborazione con Anna Fronteddu, tratto dal nuovo lavoro discografico “DUO”, album attualmente in lavorazione. Il brano è disponibile anche in radio e in digitale.

“Ho scritto ‘Sipario’ pensando ai cambiamenti climatici, mentre l’Australia bruciava, durante uno degli inverni più miti che io ricordi – racconta il cantautore sardo -. Ma non sapevo cosa ci aspettasse poche settimane dopo. E chissà… come si echeggia nella canzone. Sipario parla di tutto questo: del paradosso degli umani: esseri geniali, distruttivi, capaci di creare bellezza, ma anche completamente autolesionisti. Mi serviva un ritmo pop rock, un ritorno alla Brit-pop dei miei inizi, ma questa volta in italiano e accompagnato dalla bellissima voce di Anna Fronteddu. Volevo esprimere un’ira orecchiabile, una furia da fischiettare; una serie di ossimori e contraddizioni. E come emozioni: rabbia e tristezza, rimorso e amarezza, rimpianto e vulnerabilità.

Attualmente sta lavorando su tre progetti simultaneamente: “Duo”, disco di duetti con voci femminili; “Petricore” album da solista in italiano e “Mania”, disco pop dance in inglese da cui è tratto “Heart in Melbourne”.

BIOGRAFIA

March., al secolo Marcello Mereu, nasce in Sardegna ma la sua formazione e carriera si sviluppano all’estero. Dopo aver lasciato l’isola a soli 16 anni, la sua vita si divide tra Inghilterra, Italia, Francia, Spagna e Belgio dove attualmente risiede. March. inizia il suo percorso musicale proprio a Bruxelles, e, dopo aver lavorato con i produttori Mika Somppi e Alessandro Cirone, dà vita al suo primo album Safe & Unsound, uscito nel dicembre 2018. L’album, completamente in inglese, viene accolto molto favorevolmente dalla critica. I testi e le melodie dei suoi brani, che hanno subito l’influenza degli studi universitari di teatro (prima laurea dell’artista) e di Psicologia (seconda laurea), continuano a esplorare temi profondi e umani che si ripresentano anche nel suo nuovo lavoro discografico “DUO”.

LINK

FB www.facebook.com/March.TheSinger/ IG www.instagram.com/marchthesinger/