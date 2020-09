Giappone: entra in funzione il Gundam di 18 metri a Yokohama. Il robot gigante adesso si muove, ecco il video

Cammina, si inginocchia, muove le braccia, articola le dita. È perfettamente funzionante il Gundam gigante costruito nella baia di Yokohama, in Giappone. Con i suoi 18 metri di altezza per un peso di 25 tonnellate, il robot, ancora in fase di test, è una perfetta replica in scala 1:1 del modello ‘Mobile Suit Gundam RX-78-2’, l’unità apparsa nell’anime del 1979.

Questo colosso ingegneristico fa parte della ‘Gundam Factory’, area espositiva dedicata al popolare personaggio del franchise giapponese. L’apertura, prevista per questo ottobre, è stata posticipata a data da destinarsi a causa della pandemia di covid.-19.

Costruita sul molo di Yamashita a Yokohama, ‘Gundam Factory’ come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sarà costituita da due zone. ‘Gundam-Lab’, un complesso pensato per l’intrattenimento, con negozi, caffetterie, sale conferenza ed esposizioni a tema Gundam. ‘Gundam-Dock’, invece, è l’attrazione vera e propria, dove i visitatori potranno ammirare il Gundam gigante da vicino, da un’altezza compresa tra 15 e 18 metri.